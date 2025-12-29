Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için kritik kararını verdi. İtalyan devi, 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona yaklaşırken, Kenan Yıldız'ın yıllık maaşı da ciddi şekilde artırıldı.

YENİ MAAŞI 6 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon euro seviyesine çıkardı. Kenan'ın yeni kontratındaki mali şartların netleştiği aktarılırken, maaş artışı İtalya'da gündem oldu.

SÖZLEŞME 2030/2031'E KADAR UZATILIYOR

Haberde, Juventus'un Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesini 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatmayı planladığı belirtildi. Taraflar arasında detayların büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.

JUVENTUS'TAN NET MESAJ: "SATILAMAZ"

Son aylarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Kenan Yıldız için nabız yokladığı konuşulurken, Juventus yönetiminin genç yıldızı "satılamaz" oyuncu statüsünde değerlendirdiği kaydedildi. Bu yaklaşım, kulübün Kenan Yıldız'ı geleceğin temel parçalarından biri olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değerinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Juventus'un bu hamlesiyle oyuncunun hem ekonomik hem sportif değerini korumayı hedeflediği aktarıldı.

BU SEZON 6 GOL, 6 ASİST

Milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı. Kenan Yıldız, bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.