Kenan Yıldız'ın Golleriyle Juventus Cagliari'yi Yenmeyi Başardı

Juventus, Serie A'nın 13. haftasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın şov yaptığı karşılaşmada, genç futbolcu attığı iki golle galibiyeti getirdi.

JUVENTUS, Serie A'nın 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 1-0 geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Juventus, 26'ncı dakikada Sebastiano Esposito'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak bu golün yalnızca bir dakika sonrasında sahneye çıkan milli yıldız Kenan Yıldız, attığı golle takımına eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde bir kez daha sorumluluk alan 20 yaşındaki futbolcu, 45+1'inci dakikada fileleri havalandırarak Juventus'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Genç oyuncunun golleri, skoru belirledi.

Kenan Yıldız, kaydettiği bu iki golle birlikte Serie A'daki sezon toplamını 4'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
