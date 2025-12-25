Haberler

Kenan Yıldız'ın Juventus'a yeni sözleşme için iki şartı var! Kabul etmezseler imzalamayacak

Güncelleme:
Kenan Yıldız'ın Juventus'a yeni sözleşme için iki şart sunduğu iddia edildi. Milli futbolcu, takımın en çok kazanan ismi olmak ve kulübün gelecekteki projesiyle ilgili garanti istedi. Kenan'ın maaş beklentisi 6 milyon euro, Juventus'un teklifi ise 4-5 milyon euro + bonuslar olarak aktarıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni sözleşme görüşmelerinde İtalyan kulübüne iki şart sunduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki yıldız, hem maaş hem de kulübün gelecekteki planları konusunda net taleplerde bulundu.

"JUVENTUS'TA EN ÇOK KAZANAN OLMAK İSTİYOR"

Haberlere göre Kenan Yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'ta en fazla kazanan futbolcu olmayı hedefliyor. Milli oyuncunun, kulüpten yüksek ücret beklentisini açık şekilde ilettiği öne sürüldü.

BEKLENTİ 6 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın, Juventus'ta Jonathan David'in aldığı yıllık 6 milyon euro seviyesinde maaş istediği belirtildi. Haberde, yılda 1.7 milyon euro kazanan Kenan'a Juventus'un 4-5 milyon euro arasında bir maaş teklifi yaptığı ve buna bonuslar eklediği ifade edildi.

PROJE GARANTİSİ TALEBİ

Kenan Yıldız'ın ikinci şartı ise Juventus'un gelecekteki planlarına dair oldu. Genç futbolcunun, kulüpten "projenin geleceği" konusunda garanti istediği aktarıldı.

HEDEF: İTALYA VE AVRUPA'DA KUPA

20 yaşındaki oyuncunun, hem İtalya'da hem de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takımda önemli bir rol üstlenmek istediği kaydedildi. Kenan'ın, Juventus'ta sadece maaş değil sportif hedeflerin de netleşmesini istediği vurgulandı.

JUVENTUS SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR

Kenan Yıldız'ın Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün, milli futbolcunun sözleşmesini en az bir yıl daha uzatmayı planladığı belirtildi.

BU SEZON 12 GOLLÜK KATKI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 22 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
