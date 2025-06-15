Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
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Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 5 yıl süreyle uzatmayı hedefliyor. Milli oyuncunun yeni maaşı da 3-4 milyon euro seviyesine yükselecek.

Damien Comolli'yi getiren Juventus, dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareket bir dönem yaşıyor. Bu doğrultuda milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KENAN YILDIZ'DAN 5 YILLIK İMZA

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Kenan Yıldız'a imza attıracağı belirtildi. 20 yaşındaki yıldız oyuncunun 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atacağı ve yeni maaşının da 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Adı Premier Lig takımlarıyla anılan milli ismin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Ne şaçma 45 milyon değerinde futbolcu aldığı maaş 3-4 milyon milletle dalga mı geçiyor yunus bundan fazla alıyor iyi futbolcu olmamasına rağmen şaka gibi

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