Kenan Yıldız'a İspanya'dan dev talip

Kenan Yıldız'a İspanya'dan dev talip
Güncelleme:
Barcelona, gelecek dönem transfer listesinin ilk sırasına Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ı aldı. İtalyan ekibinin milli futbolcuyu 70 milyon euro altında bir bonservise bırakmayı düşünmediği belirtildi.

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

BARCELONA'NIN İLK HEDEFİ KENAN

Fichajes'in haberine göre; Barcelona, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın isteğiyle Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor. Katalan devinin, gelecek dönem transfer listesinin ilk sırasına Juventus forması giyen Kenan'ı yazdığı ve resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 70 MİLYON

Haberde, Juventus'un 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunda 70 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, daha aşağıdaki rakamlara Kenan'ı satmayı düşünmediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Öte yandan Kenan'ın kariyeriniİtalya'da devam ettirmek istediği, kısa zaman içerisinde maaşına da zam yapılarak yeni sözleşme imzalayacağı da dile getirildi.

TAKIMINDAKİ PERFORMANSI

Juventus kariyerinde toplamda 86 maça çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Arif İnanç:

Haber gerçek ise ; Kenan kral olur.

