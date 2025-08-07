Kenan Yıldız'a büyük onur! Ballon d'Or'da yılın en iyi genç futbolcusuna aday oldu

Haberler
Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Ballon d'Or tarafından yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy için 10 aday arasında gösterildi.

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSUNA ADAY

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

Oyuncu - Yaş - Ülke - Kulüp

Kenan Yıldız, 20, Türkiye, Juventus

Lamine Yamal, 18, İspanya, Barcelona

Desire Doue, 20, Fransa, PSG

Myles Lewis-Skelly, 18, İngiltere, Arsenal

Rodrigo Mora, 18, Portekiz, Porto

Joao Neves, 20, Portekiz, PSG

Ayyoub Bouaddi, 17, Fransa, Lille

Estevao, 18, Brezilya, Chelsea

Dean Huijsen, 20, İspanya, Real Madrid

Pau Cubarsi, 18, İspanya, Barcelona

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kime verileceği zaten belli olmuş bir ödüle aday olunmuş veya olunmamış önemli değil. Ne yamalmış be arkadaş, bazı kesim neredeyse haşa ilah ilan edecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

