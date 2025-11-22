Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir
Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan milli yıldız Kenan Yıldız için devreye giren Real Madrid'in, 100 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü. Transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu olacak.
- Juventus, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
- Real Madrid, bu bonservis bedelini ödemeye sıcak bakıyor.
- Bu transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle transfer olan oyuncusu olacak.
İtalya basınından aktarılan haberlere göre Juventus, 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından Torino ekibi, genç yıldız için gelecek tekliflere kapıyı açtı.
REAL MADRID DEVREDE: 100 MİLYON EURO
Haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi. La Liga devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun onayıyla bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor.
TARİHE GEÇECEK
Bu transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle transfer olan oyuncusu olacak.