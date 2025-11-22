Haberler

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir
Güncelleme:
Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan milli yıldız Kenan Yıldız için devreye giren Real Madrid'in, 100 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü. Transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu olacak.

  • Juventus, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
  • Real Madrid, bu bonservis bedelini ödemeye sıcak bakıyor.
  • Bu transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle transfer olan oyuncusu olacak.

İtalya basınından aktarılan haberlere göre Juventus, 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından Torino ekibi, genç yıldız için gelecek tekliflere kapıyı açtı.

REAL MADRID DEVREDE: 100 MİLYON EURO

Haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi. La Liga devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun onayıyla bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor.

TARİHE GEÇECEK

Bu transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle transfer olan oyuncusu olacak.

500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

bize nee adam yabancı zaten para yı o alıyor isp verip itay ya alıyooo bizeeee neeee

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Kesinlikle katılıyorum Türkçeyi bilmeyen Türk mü olurmuş bir sürü var bunlardan bir Türk dünyanın öbür ucunda da yaşasa anne yada babası Türkçeyi her şekilde öğretir böyle Türklük olmaz

yanıt3
yanıt24
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

ali mmisin ne bksun sen once osmanlica okumasini ogren icindeki turkce kelimeleri ogren sonra baskasina laf yap 500 kelime ile turkce konusuyorsun sonra kenana Turkce bilmiyor diye irkcilik yapiyorsun seni salak

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Boşuna Türk yüzyılı demedik

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
