Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

İtalya basınından aktarılan haberlere göre Juventus, 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından Torino ekibi, genç yıldız için gelecek tekliflere kapıyı açtı.

REAL MADRID DEVREDE: 100 MİLYON EURO

Haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi. La Liga devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun onayıyla bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor.

TARİHE GEÇECEK

Bu transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle transfer olan oyuncusu olacak.