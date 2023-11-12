Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, İzmir'de düzenlendi. Eski motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 50cc junior sınıfında katıldığı ve ilk kez pist deneyimi yaşadığı yarışmada birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları, İzmir'de yapıldı. Eski motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu da İzmir Park Yarış Pisti'nde, Süpermoto 50cc Junior sınıfında ilk kez piste çıktı.

"Kendisi çok rahat"

Eşi ve çocuklarıyla birlikte 4 yaşındaki oğlu Zayn'ı yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu, "Zayn çocukların arasında en küçüğü tabii. İlk defa piste çıktı ve sıralama turlarında bayağı bir fark attı herkese. Bugün de yarışa çıkacak ve bende babası olarak heyecanlıyım tabii ki. Ama kendisi çok rahat. Kazanacakmış inşallah. Kupayı da eve getirecekmiş" dedi.

Kupayı babasından aldı

Startın verilmesiyle birlikte yarışmaya çok hızlı başlayan Zayn, 16 turdan oluşan yarışta 7 rakibini geride bırakarak ilk pist deneyiminde birincilik elde etti. Zayn'ı ilk tebrik eden babası Kenan Sofuoğlu olurken, kupa töreni öncesi de annesi Julia Looman Sofuoğlu da Zayn'ın yanına gelerek minik oğlunu tebrik etti. Kendisinin çok kez yarıştığını anımsatan Kenan Sofuoğlu, "Ben çok yarıştım da bu daha bir başka gururmuş. Zayn bizi heyecanlandırdı" diyerek duygularını paylaştı. Ardından derece elde eden ilk 3 yarışmacıya kupalarını Kenan Sofuoğlu verdi. Zayn, ilk kez pist deneyimi yaşadığı yarışmada kupasını babasından aldı.

Kupayı kaldıran Zayn, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. - İZMİR