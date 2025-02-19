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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı

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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karlı zeminde drift yaparak yeteneğini bir kez daha gösterdi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karlı zeminde drift yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu, oğlunun yeteneklerini sık sık sosyal medyada paylaşırken, son görüntüler "Geleceğin şampiyonu geliyor" yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar Zayn'ın bu kadar küçük yaşta bu tür hareketler yapmasını eleştirirken, bazıları ise "Sofuoğlu ailesinde yetenek genetik!" diyerek beğenilerini dile getirdi.

Zayn Sofuoğlu, daha önce de motosiklet ve otomobil kullanırken çekilen videolarıyla gündeme gelmişti. Küçük yaşına rağmen motor sporlarına olan ilgisi ve yeteneği ile şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

neden ceza kesilmiyor bu arkadaşa biz çocuğumuza araç versek trafiğe kapalı bir yerde video çeksek internete yüklesek herşekilde bulunuruz ceza keserler

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Haber Yorumlarıgokhan cetinfag:

Millet vekili oğlu olunca 5 yaşında olsa böyle oluyor ceza kesilmiyor başkası olsa saplarlar dibine kadar..!!!adalet bunun neresinde!!!!

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHS HS.:

rezillik türk ailesine yakışmayan hareketler kenan yapam olm yakışmaz.. ayrıca bu çocuk hep 5 yaşında

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Yorumlara baktım da abartmayın la. Çinlilerin 5 yaşındaki çocukları nasıl eğittiğine bir bakın isterseniz, Çocuk babası gibi yetenekli ve trafiğe kapalı alanlarda şimdiden eğitim alıyor ne var bunda. Alışmışsınız Schmacher'leri Rossi'leri alkışlamaya Toprak Razgatlıoğlu Kenan Sofuoğlu gibiler çıkmasın istiyorsunuz. Kılık kıyafete değil böyle şeylere geniş bakın biraz..

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Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

yetenekli olabilir ama yaş itibarı ile uygun değil bu işlere.

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarıkaramsar:

arkadaşlar eleştirilerin dozu da bir yere kadar. gavurlar çocuklarını motor sporlarına eğitirken 3-5 yaşında başlatıyor.hatta kendi katagorilerinde yarışmalar yapılıyor.onlar büyüyünce valentino rossi, kimi raikonen, levis hamilton oluyor..başka pencereden bakılırsa bu kadar küçük bir çocuğa her ne kadar trafiğe kapalı alan da olsa bu kadar güçlü bir araba verilmemeli de denebilir..

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Haber YorumlarıBarış Eroğlu:

bu çocuk yıllardır 5 yaşında ??

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence nerede olursa olsun ceza kesilmeli. Ayrıca ailesinin çocuğun hayatını tehlikeye atmakdan soruşturulması lazım. Öyle bu şekilde meşhur olunca mu oluyor demek. Geldiğimiz nokta. Umarım yarın öbür gün caddede gezerse şaşırmamak lazım.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Garibanın çocuğu olsa cezayı yer.Bunlarınki olunca yetenek geliştirme oluyor adı...

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

zengin eğlencesi,acaba vekilken ne gibi bir faydasi olmuş halka?

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