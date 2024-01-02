Kenan Şebin, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Şebin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kenan Şebin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar imzalı "Depremin Umudu" adlı fotoğrafı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" adlı fotoğrafını tercih etti.

Şebin, spor kategorisinde Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafını beğendi.

Haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını oylayan Şebin, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm" fotoğrafına oy verdi.

Kenan Şebin, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Seçmekte zorlandım. Çok büyük emek verilmiş. Tüm foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.