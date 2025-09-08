Haberler

Kenan Bektaş'ın Öğrencileri Geleneksel Kaynaşma Günü'nde Bir Araya Geldi

Kenan Bektaş'ın Öğrencileri Geleneksel Kaynaşma Günü'nde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da beden eğitimi öğretmeni Kenan Bektaş, yetiştirdiği sporcularla geleneksel kaynaşma ve dayanışma gününde buluştu. 2012'de Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasında gösterilen Bektaş, öğrencilerini spor bilimi alanında destekleyerek önemli katkılarda bulundu.

Yalova'da beden eğitimi, harp okulları ve polis akademileri için öğrencileri hazırlayarak başarılar elde etmelerini sağlayan ve bu nedenle de 2012'de Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasında gösterilen Kenan Bektaş, yetiştirdiği sporcularla kaynaşma ve dayanışma gününde buluştu.

Yalova'da beden eğitimi öğretmeni Kenan Bektaş'ın yetiştirdiği sporcular, geleneksel hale gelen kaynaşma ve dayanışma gününde 17'nci kez buluştu. Spor branşlarının gelişmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürüten Bektaş, yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayarak 350'den fazla öğrencisini hiçbir ücret almadan Spor Bilimleri Fakültelerine yönlendirdi. Öğrencilerinin meslek yaşamlarında da her zaman yanında olan Bektaş birçok gencin beden eğitimi, harp okulları ve polis akademilerine hazırlanmasına da katkı sağladı. Veteranlar güreş dünya ikincisi olan ve 2012 yılında Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasında gösterilen 63 yaşındaki Bektaş için düzenlenen etkinlikte eski ve yeni öğrenciler bir araya gelerek hem hatıraları paylaştı hem de kaynaşma fırsatı buldu. Programın sonunda ise öğrenciler, yıllardır spora ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı hocaları Kenan Bektaş'a teşekkür plaketi takdim etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
Gürsel Tekin 'Bu bağıranlar CHP'li değil' dedi, partiden jet yanıt geldi

Tekin "Bu bağıranlar CHP'li değil" dedi, partiden jet yanıt geldi
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra kurtulan kadının mutluluğu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.