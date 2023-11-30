Kemer Kaymakamı Sporcularla Buluştu

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, dereceye giren ve milli takımda yer alan sporcular ve antrenörleriyle bir araya geldi. Solmaz, sporcuların yanlarında olduklarını ve başarılarını tebrik etti.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede çeşitli branşlardaki müsabakalarda dereceye giren ve milli takımda yer alan sporcular ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Kemer Kaymakamı Solmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda, düzenlenen tanışma ve istişare programına katıldı.

Sporcularla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Solmaz, yaptığı konuşmada, sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Solmaz, gençlerin küçük yaştan başlayarak bir sporla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Yetenekleri doğrultusunda herhangi bir spor branşında başta ilçemiz olmak üzere ülkemizi temsil edecek düzeye gelebilmeleri temel yönetim amaçlarımızdan bir tanesidir. Sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizleri bu aşamalara getiren antrenörlerinizi ve aynı zamanda spora yönlendiren ailelerinizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun." diye konuştu.