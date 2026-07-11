Haberler

Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı

Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Kemaliye'de düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında 21K ve 10K yarışları başladı. Sporcular, Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokaklarında kıyasıya mücadele etti.

Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Kemaliye Koşuları başladı.

Kemaliye'nin tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarında gerçekleştirilen 21K ve 10K yarışlarının startı verilirken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Karanlık Kanyon'un etkileyici manzarası ve tarihi Eğin sokakları arasında koşan sporcular, hem dayanıklılıklarını test etti hem de Kemaliye'nin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen organizasyon, doğa sporlarını teşvik etmenin yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini de ön plana çıkarırken, yarışlar boyunca heyecan ve mücadele dolu anlar yaşandı.

Yetkililer, yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Adımlar Kemaliye için, rota doğanın kalbine." mesajını paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Belediye başkanının gözaltına alınacağı havalimanında hazırlık var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş