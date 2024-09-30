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Kemal Sevmez, Bursa KEMPO İl Temsilcisi Oldu

Kemal Sevmez, Bursa KEMPO İl Temsilcisi Oldu
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Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kemal Sevmez KEMPO Savunma Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilciliğine getirildi. Mazbatası teslim edilen Sevmez, yeni görevini ve KEMPO'nun önemini anlattı.

KEMPO Savunma Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilciliğine Kemal Sevmez getirildi. Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Bursa İl Temsilciliğine getirilen Sevmez'e mazbatası verildi.

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar'ın talimatıyla, Kemal Sevmez'e Bursa İl Temsilciliğinin mazbatası teslim edildi. Mazbata törenine İstanbul İl Temsilcisi Hamdi Kasal, Milli takımlar teknik direktörü Arda Erol, İstanbul MHK Başkanı Remzi Taşçı ve Milli Takım Antrenörü Coşkun Gökgöz görevlendirildi.

Görev dağılımı ise Bursa İl Temsilcisi Kemal Sevmez, Genel Sekreter Turan Yazıcı, Eğitim Kurulu Başkanı Ali Akçaabat, Basın sorumlusu Fatih Şakar, Sağlık Kurulu sorumlusu Ahmet Altunder, Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Can Akçabat, Mali işler sorumlusu Ömer Kaplan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Çakır şeklinde oldu.

Bursa İl temsilcisi Kemal Sevmez yaptığı açıklamada "Zihnin nihai üstünlüğü, her türlü baskı altında en üst randımanda işlerliğini muhafaza etmesidir. Bedenin nihai üstünlüğü ise zihne benzer şekilde her türlü fiziksel test ve meydan okumaya dayanabilmesi ve yine en üst randımanda işlerliğini en üst düzeyde ve en uzun süre devam ettirebilmesidir. Bu iki prensip, bize bugün kempo savunma sporlarının iki en büyük amacını göstermektedir. Keza, Kempo savunma sporları, bunlara ek olarak disiplinli bir birey olmayı, azimli ve çalışkan olmayı da vaat etmektedir dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ördekli Kültür Merkezi bursa

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