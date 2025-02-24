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Keli Zaferspor, Şampiyonluk Hedefiyle 6 Yeni Transfer Yaptı

Keli Zaferspor, Şampiyonluk Hedefiyle 6 Yeni Transfer Yaptı
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Keli Zaferspor, Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele edecek kadrosuna 6 futbolcu katarken, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Salihli'yi Manisa 2.Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden olan Keli Zaferspor, 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Sezona şampiyonluk parolası ile girmek isteyen Keli Zaferspor, çeşitli mevkilere 6 transfer yaparak, güçlü bir kadro oluşturdu. Hedef şampiyonluk parolası ile yola çıkan Kulüp Başkanı Alim Teker öncülüğündeki Keli Zaferspor, 6 önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Şengün, Nurettin Aydın, Hulusi Baymur, Rayim Atış, Kemal Eskioğlu ve Umut Turak'ı transfer etti.

Kulüp Başkanı Alim Teker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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