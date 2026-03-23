Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, atletizm tarihine geçecek muazzam bir performansa sahne oldu. Kadınlar 800 metre finalinde piste çıkan İngiliz yıldız Keely Hodgkinson, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu sadece kazanmakla kalmadı, aynı zamanda tarihe not düşecek bir dereceyle taçlandırdı.

1.55.30 İLE TARİHİ REKOR

Yarışın başından itibaren kontrolü elinde tutan ve temposuyla rakiplerine nefes aldırmayan 24 yaşındaki sporcu, bitiş çizgisini 1.55.30'luk derecesiyle geçti. Bu sonuçla hem altın madalyanın sahibi olan Hodgkinson hem de yeni bir rekorun altına imzasını attı. Genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlılık ve müthiş sprint finişi, izleyicileri büyüledi.

KUTLAMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Pistteki hırsı ve başarısıyla takdir toplayan güzel sporcu, zafer kutlamasında ise oldukça neşeli ve doğal tavırlarıyla gündeme oturdu. Şampiyonluğun tadını duşta eğlenerek çıkaran Hodgkinson, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımda başarılı sporcunun takipçileri, Hodgkinson'ı hem sportif başarısı hem de sempatik tavırları nedeniyle tebrik yağmuruna tuttu.