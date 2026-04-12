Yalçın Koşukavak: "Düşme potasında olup bir puanın onlara yarayacağını düşünmeleri ilginç"

Ankara Keçiörengücü, Serikspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, rakiplerinin tamamen bir puan almak için oynadığını ve maçta gol bulamadıkları için istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Serikspor müsabakasının ardından, "Tamamen bir puan almak için oynayan bir rakip. Şu anda düşme potasında olup bir puanın onlara yarayacağını düşünmeleri ilginç" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Serikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kağıt üstünde kazanmamız gereken bir maçtı, tek yönlü bir oyun vardı. Tamamen 5-4-1 kalenin önünde savunma yapan bir rakibe karşı oynadık, tebrik etmek lazım. Bir puanla ligde kalacaklarına inandırılmışlar. Tamamen bir puan almak için oynayan bir rakip. Şu anda düşme potasında olup bir puanın onlara yarayacağını düşünmeleri ilginç. Tabii böyle rakiplere karşı bir gol bulmanız gerekiyor. Yoksa gol yemedikleri sürece oyuna tutunuyorlar. Bugün çok yüksek konsantrasyonu vardı rakibin, çok ciddi savunma yaptılar. Biz kaleye çok top getirmemize rağmen golü bulamayınca maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Amacımız geçen hafta Iğdır'ı deplasmandan aldığımız önemli galibiyeti. Buradaki üç puanla bizi takip eden rakiplerimizden play-off hattında mesafeyi biraz açmaktı, olmadı. Deplasmandan bir puan almış olduk" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

