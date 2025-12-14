Haberler

Yalçın Koşukavak: "Oyunun güçlü tarafında tamamen Keçiörengücü vardı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında, hakem kararları ve rakip hakkında eleştirilerde bulundu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Esenler Erokspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Maça dair konuşacak pek bir şey yok. Çünkü rakip yoktu. Oyunun güçlü tarafında tamamen Keçiörengücü vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maça dair konuşacak pek bir şey yok. Çünkü rakip yoktu. Oyunun güçlü tarafında tamamen Keçiörengücü vardı. Eğer biz başka işlerle uğraşacaksak hiç oynamayalım. Daha düşük bütçeli bir takımsak oynamayalım. Çok merak ediyorum. Böyle bir şey olur mu? Bu penaltı çalınır mı? Yazık günah değil mi? Güçten bahsediyorsunuz. Acaba sizin ne güçleriniz var? Yazıklar olsun. Böyle penaltı çalınmaz. Kulübede ekrandan 5 beş defa izledim. Çok üzücü bir şey. Artık ülke futbolu sahanın dışından kurtulmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
