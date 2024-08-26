Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Sonuçlandırmada kalite eksikliğini sahaya yansıttık'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Bugün şunu net söylememiz gerekiyor ki sonuçlandırmada ciddi anlamda kalite eksikliğini sahaya yansıttık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfa'da karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Aslında maçla alakalı fazla konuşmak istemiyorum. 1-0 galip geldik. Önemli olan üç puanı alabilmekti burada. Ama Malatyaspor'u kutlamak lazım. Yeni başladılar. Pozisyonları bulduk, böyle maçlarda 1-0 öne geçemezsen, erken öne geçemezsen, rakibin direncini yükseltirsin. Rakibin isteğini yükseltirsin. Biz de ilk devrede girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Topa çok sahip olduk ama bir türlü üçüncü bölgede ceza sahası içinde o kaliteyi gösteremedik. Neticesinde 1-0 ikinci devre öne geçtikten sonra sonunda pozisyonları bulduk ama bugün şunu net söylememiz gerekiyor ki sonuçlandırmada ciddi anlamda kalite eksikliğini sahaya yansıttık. Bu da tabii skorun anca 1-0 olmasına sebep oldu. Yapacak bir şey yok. 1-0 bizim için yine iyi, üç puanımızı aldık. İlk üç puanımızı tabii ki burada daha farklı skor elde etmek istiyorduk ama sonuçta fazla gol atsan da üç puandan fazlasını alamıyorsun. O yüzden artık önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA