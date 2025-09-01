Keçiörengücü, Tahsin Özler ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Güney Kıbrıslı kanat oyuncusu Tahsin Özler'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia ve MEAP kulüplerinde forma giyen Tahsin, ülkesinin 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına da çağrıldı.