Keçiörengücü, Tahsin Özler ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçiörengücü, 19 yaşındaki Güney Kıbrıslı kanat oyuncusu Tahsin Özler ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Özler, Omonia ve MEAP kulüplerinde forma giymekteydi ve 18-19 yaş altı milli takımlarına çağrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Güney Kıbrıslı kanat oyuncusu Tahsin Özler'i renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia ve MEAP kulüplerinde forma giyen Tahsin, ülkesinin 18 ve 19 yaş altı milli takımlarına da çağrıldı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor