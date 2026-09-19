Keçiörengücü-Sivasspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek, VAR'ı Cihan Aydın olacak

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, bugün saat 17.00'de Sivasspor'u ağırlayacak. Bu maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılığını ise Samet Özkul ile Ömer Gezer yapacak.

Müsabakanın VAR'ı Cihan Aydın, AVAR'ı ise Melis Özçiğdem oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı