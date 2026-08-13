Keçiörengücü-Pendik maçının hakemi belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçını Kaan Kara yönetecek. 16 Ağustos pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Kara'nın yardımcıları Ethem Potuk ve Mehmet Erdoğan olacak.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü- Pendikspor maçının hakemi Kaan Kara oldu.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, 16 Ağustos pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Bu maçta hakem Kaan Kara düdük çalacak. Kara'nın yardımcılığını ise Ethem Potuk ile Mehmet Erdoğan yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı