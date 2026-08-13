Keçiörengücü-Pendik maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü- Pendikspor maçının hakemi Kaan Kara oldu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, 16 Ağustos pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Bu maçta hakem Kaan Kara düdük çalacak. Kara'nın yardımcılığını ise Ethem Potuk ile Mehmet Erdoğan yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı