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Keçiörengücü, 202 gündür evinde yenilmiyor

Keçiörengücü, 202 gündür evinde yenilmiyor
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Ankara Keçiörengücü, 202 gündür evinde oynadığı maçları kaybetmiyor.

Ankara Keçiörengücü, 202 gündür evinde oynadığı maçları kaybetmiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu. O maçtan bu yana evinde oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Başkent temsilcisi, 5 galibiyet 4 beraberlik aldı. Keçiler, Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.

İç sahada 202 gündür kaybetmeyen mor-beyazlılar, çıktıkları 9 maçta 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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