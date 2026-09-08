Keçiörengücü, 202 gündür evinde yenilmiyor
Ankara Keçiörengücü, 202 gündür evinde oynadığı maçları kaybetmiyor.
Ankara Keçiörengücü, 202 gündür evinde oynadığı maçları kaybetmiyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu. O maçtan bu yana evinde oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Başkent temsilcisi, 5 galibiyet 4 beraberlik aldı. Keçiler, Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.
İç sahada 202 gündür kaybetmeyen mor-beyazlılar, çıktıkları 9 maçta 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.