Keban'daki Mehmetçik Stadyumu Havadan Görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, dağ dibine ve Keban Baraj Gölü manzarasına karşı konumlanan Mehmetçik Stadyumu, havadan kaydedildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yer alan, dağın dibine kurulu yapısı ve Keban Baraj Gölü manzarasıyla öne çıkan Mehmetçik Stadyumu havadan görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, stadın dağ yamacındaki konumu ve baraj ile olan yakınlığı yer aldı.

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşası döneminde santralde çalışan işçiler ile ilçe halkı için dağ yamacı düzleştirilerek kurulan tesis, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla amatör futbol müsabakalarına uygun hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı