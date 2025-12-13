Haberler

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, Antalyaspor karşısında 4-1'lik galibiyetin ardından hocasının verdiği şansla kendini gösterdiğini belirtti. Mental ve fiziksel olarak sürekli gelişmeye çalıştığını vurgulayan Karataş, takım içindeki destek ve liderliğin önemine değindi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Kazımcan Karataş, "Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki sol beki, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan sakatlık ve cezalı durumlar sonrasında forma şansı bulması ile ilgili soru üzerine Kazımcan, forma şansı bulamadığı dönemlerde hem mental hem de fizik anlamında kendisini güçlendirdiğini söyledi.

"Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." diyen Kazımcan, "Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman, 'Mentalimi fiziğimi nasıl geliştirebilirim. Saha içinde saha dışında kendimi ekstra nasıl motive edebilirim' diye düşündüm. Bu şansı her zaman hazır olmama veriyorum. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrası da geldi." değerlendirmesini yaptı.

Kazımcan Karataş, takımındaki oyuncuların her zaman desteğini hissettiğini ancak Barış Alper Yılmaz'ın özellikle mental açıdan çok yardım ettiğini, geçtiği yolları adım adım kendisine anlattığını dile getirdi.

Takımdaki başarının sırrının lider oyuncular olduğunu vurgulayan Kazımcan, "Herkes saha içinde bir önderlik, liderlik sağlıyor. Hocamızın verdiği taktikleri sahaya doğru yansıttığımız zaman da sonuca hemen ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
