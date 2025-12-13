Haberler

Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Antalyaspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'ın kendisine mental hazırlıkta büyük katkı sağladığını ifade etti. Takım arkadaşlarının desteğiyle gelişimine devam ettiğini belirtti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Antalyaspor maçının ardından, mental olarak hazırlanmasında Barış Alper Yılmaz'ın büyük katkısı olduğunu belirterek, "Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray'da Kazımcan Karataş, maç sonucu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karataş, galibiyet için sevinçli olduklarını söylerken, kendi performansı ve gelişimiyle ilgili soruları da yanıtladı. Kazımcan, her zaman saha içinde ve dışında kendini nasıl geliştirebileceğini ve nasıl motive edebileceğini düşündüğünü takımdaki büyüklerin kendisine destek olduğunu ifade etti. Kazımcan, "Okan hocamın önderliğinde tüm büyüklerim bana destek oldu. Benim için özel olanlardan, Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi. Tekrardan buralara kadar geldim" diye konuştu. - ANTALYA

