Süper Lig ekibi satıldı! Yeni başkanla ilgili bomba 'Fenerbahçe' detayı

Süper Lig'de zor bir süreçten geçen Kasımpaşa'da kulübün geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıkarak yeni sahibine kavuştu.

KASIMPAŞA'NIN YENİ SAHİBİ KAZANCI HOLDİNG

Can Holding soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Kasımpaşa'nın hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındı. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, TMSF denetiminden resmen çıkmış oldu.

SATIŞI DİLEK GÜNGÖR DUYURDU

Gazeteci Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, "TMSF'nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşa'yı Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak" ifadeleriyle satış kamuoyuna duyuruldu.

YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ

Satışın ardından Kasımpaşa Kulübü Başkanlığı görevine Sakaryalı iş insanı Davut Dişli getirildi. Dişli'nin spor camiasına yabancı olmadığı, daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilik yaptığı öğrenildi. Bu detay, yeni başkanın geçmişiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.