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Kazakistan'da Judo Dünya Şampiyonası'nda 4 Madalya Daha

Kazakistan'da Judo Dünya Şampiyonası'nda 4 Madalya Daha
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2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda Türk para judocular toplamda 6 madalya kazandı. Astana'da düzenlenen turnuvada 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden milli sporcular, yarın takım müsabakalarına katılacak.

Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda para judocular 4 madalya daha elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

J2 +95 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş, J1 95 kiloda Yasin Çimciler, J1 60 kiloda Merve Hajabipour J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş bronz madalya elde etti.

Toplamda 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 6 madalya alan milliler, yarın takım müsabakalarına çıkacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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