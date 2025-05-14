Kazakistan'da Judo Dünya Şampiyonası'nda 4 Madalya Daha

Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda para judocular 4 madalya daha elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

J2 +95 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş, J1 95 kiloda Yasin Çimciler, J1 60 kiloda Merve Hajabipour J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş bronz madalya elde etti.

Toplamda 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 6 madalya alan milliler, yarın takım müsabakalarına çıkacak.