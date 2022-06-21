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Kazak yetkililer, Türkiye Halter Federasyonunu ziyaret etti

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Kazak yetkililer, Türkiye Halter Federasyonunu ziyaret etti

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Daire Başkanı Temirlan Sailauuly ve yardımcısı Alikhan Nurseitov, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'yü ziyaret etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Daire Başkanı Temirlan Sailauuly ve yardımcısı Alikhan Nurseitov, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'yü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ziyarette, karşılıklı kamplar, yarışma organizasyonları ve Türkiye'de okuyan Kazakistanlı öğrencilerin sportif etkinliklerde yer alabilmesi konularında gerekli iş birliğinin gerçekleştirilmesi ele alındı.

Konuyla ilgili yakın zamanda gelişmeler olacağını aktaran başkan Talat Ünlü, "Öncelikle Sayın Sailauuly ve Sayın Nurseitov'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kazakistan Halter Federasyonu ile önümüzdeki günlerde protokolümüzü imzalayacağız. Her iki ülke açısından önemli bir protokol olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Talat Ünlü Kazakistan Türkiye Spor Haberler

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