2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni erkekler kategorisinde Kazak Mikhail Shaidorov, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde artistik buz pateni erkekler serbest program performansları, Milano Buz Pateni Arena'da gerçekleştirildi.

Mikhail Shaidorov, kısa programda aldığı 92,94 puanın ardından serbest programda da 198,64 puan topladı. Toplamda 291,58 puana ulaşan Kazak sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Japon Yuma Kagiyama, 280,06 puanla bu dalda üst üste ikinci gümüş madalyasını elde etti. Japon Shun Sato ise 274,90 puanla bronz madalyaya uzandı.

Olimpiyatlara favori olarak gelen isimlerden son iki yılın dünya şampiyonu ABD'li Ilia Malinin ise serbest programda beklenen performansı veremedi. Kısa programda 108,16 ile en iyi puanı alan Malinin, dönüşleri sırasında iki kez düştüğü serbest programda 156,33 puan toplayabildi. ABD'li sporcu, 264,49 puanla 8. sırada kaldı.