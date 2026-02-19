Haberler

Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

Güncelleme:
Kayserispor futbol takımı, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile futbolcular Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, hastaneden taburcu olan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

