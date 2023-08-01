Kayserisporlu Futbolcular Taraftarlarla Buluştu

Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Olivier Kemen kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla buluştu. Gökhan Sazdağı, lige iyi bir giriş yapmak istediklerini ve bazı sıkıntılarının çözüleceğini belirtti.

Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, "Kayserispor olarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bazı sıkıntılarımız var inşallah onlar da çözülecek" dedi.

Kayserisporlu futbolcular Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Olivier Kemen kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla buluştu.

Taraftarın yanında getirdikleri forma, tişört ve kaşkollara imza atan futbolcular zaman zaman taraftarın tezahüratlarına karşılık verdi.