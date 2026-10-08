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Kayserisporlu futbolcular, Kayseri'deki çocuk ve gençlik cezaevini ziyaret etti

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Kayserisporlu futbolcular, Kayseri'deki çocuk ve gençlik cezaevini ziyaret etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen futbolcular, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Kulübün açıklamasına göre futbolcular, kurumdaki çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen futbolcular, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Benhur Keser, Talha Sarıarslan, Muhammed Eren Arıkan ve Mamadi Camara, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyarette bulundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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