Kayserisporlu Futbolcu Öğrencilere Kışlık Kıyafet Yardımında Bulundu

Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios, okul ziyaretinde bulunduğu öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios ile kulüp menajeri Yunus Akbulut, Kocasinan ilçesinde bulunan Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Kolovetsios, kışlık kıyafet yardımında bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan Kolovetsios, "Buraya gelme amacım ihtiyacı olan öğrencilere hediye vermek. Havalar soğuyor, onlara bir şeyler getirmek istedim. Benim doğum günüm yaklaşıyor. Bana verilecek hediyeleri kabul etmedim. Benim için getirilenlerinlerin ihtiyacı olanlara verilmesini istedim. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda birlik olmalıyız. İhtiyacı olanlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Önümüzdeki dönemlerde yardımlarla ilgili projelerim var. Özellikle bu yardımları Kayseri'de yapmak istiyorum. Çünkü Kayseri benim ikinci evim gibi. Burada bana olan ilgi ve alakadan dolayı çok mutluyum. Ben de bu şekilde burada ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunmak istiyorum. Bunların devamı gelecek" dedi.

Etkinlik okul önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.