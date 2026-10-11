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Kayserisporlu Benhur Keser, Manisa FK maçında sezonun 3. golünü kaydetti.

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Kayserisporlu Benhur Keser, Manisa FK maçında sezonun 3. golünü kaydetti.
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Kayserispor'un 10 numarası Benhur Keser, Manisa FK maçının 38. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezon gol sayısını 3'e yükseltti. Keser, taraftar önünde gol atmanın mutluluk verdiğini, önemli olanın takımın galibiyeti olduğunu söyledi.

Kayserispor'un 10 numarası Benhur Keser, gol sayısını 3'e yükseltti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 10 numaralı futbolcusu Benhur Keser, Manisa FK maçında da gol atarak bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Manisa FK maçının 38. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Benhur Keser, daha önce Sivasspor ve Iğdır FK maçlarında da gol atmıştı.

Benhur Keser, "Gol atmak, özellikle taraftarımız önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Ama önemli olan takımımızın galibiyeti. Manisa FK maçında da bunu başardık. Umarım galibiyetlere ve gollerime devam ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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