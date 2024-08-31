Üye Girişi
Haberler

Kayserisporlu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un genç oyuncusu Arif Kocaman, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Kocaman, 6 Eylül'de İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül'de San Marino ile oynanacak maçlarda forma giyme şansı elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç oyuncusu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi.

Teknik Direktörlüğünü Levent Sürme'nin yaptığı Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marina ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna Kayserispor'dan Arif Kocaman davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazar günü saat 22.00'de toplanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İrlanda Cumhuriyeti Kayserispor Milli Takım San Marino kayseri Türkiye Eylül Spor Spor Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title