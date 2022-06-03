Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı

Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Hatayspor'dan ayrılan başarılı teknik adam Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Süper Lig'i 14.sırada noktalayan ancak Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen ancak finalde Sivasspor'a kaybeden Kayserispor'da teknik adam Hikmet Karaman ile yollar ayrılmıştı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Anadolu ekibi, hiç vakit kaybetmeden genç hoca Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

HATAYSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Başarılı teknik adam Ömer Erdoğan, adından çokça söz ettirdiği Hatayspor ile olan birlikteliğini sezon sonunda noktalamıştı. Hatayspor, bu sezonu 12. sırada tamamladı.

Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı

Haberler.com - Spor

Ömer Erdoğan Kayserispor Hatayspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title