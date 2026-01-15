Zecorner Kayserispor'dan Yaw Ackah'a teşekkür

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Yaw Ackah ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İç Anadolu ekibi 26 yaşındaki Ganalı ön liberoya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızlı kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah'ın transferi konusunda Kiryat Shmona kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.