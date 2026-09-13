Kayserispor Yardımcı Antrenörü Pereira'ya milli davet

KAYSERİSPOR Yardımcı Antrenörü Aneximenes Pereira, Gine Milli Takımı'nın teknik heyetine davet edildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in teknik ekibinde yer alan ve sezon başında Kayserispor'da görev yapmaya başlayan Aneximenes Pereira, Gine Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı karşılaşmalarda milli takımın teknik heyetine davet aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen resmi yazı ile teknik ekibimizde görev yapan Aneximenes Pereira, Gine-Bissau A Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için milli takım teknik heyetine davet edilmiştir. Pereira'nın 21 Eylül – 2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında görev yapması talep edilmiştir. Gine-Bissau, bu süreçte 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya, 29 Eylül 2026 tarihinde ise Nijerya ile karşılaşacaktır. Teknik ekip üyemiz Aneximenes Pereira'ya milli takım görevi süresince başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı