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Kayserispor ve Beşiktaş'ın Maçında Hakem Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak

Kayserispor ve Beşiktaş'ın Maçında Hakem Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak
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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Hakem Atilla Karaoğlan, iki takım arasında ilk kez düdük çalacak. Kayserispor, Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda galibiyet alamadı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça görevlendirilen hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Kayserispor, Atilla Karaoğlan'ın bugüne kadar yönettiği 12 maçta hiç kazanamadı.

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu sezon ligde henüz galibiyet alamayan Kayserispor, güçlü rakibini yenerek siftah yapmak istiyor. Ancak sarı kırmızılılar, bugüne kadar Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda hiç kazanamadı. Kayserispor, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 12 maçta 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda Kayserispor'a 36 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkaran Sakarya Bölgesi hakemi, rakiplerine ise 22 sarı kart 2 kırmızı kart çıkardı.

Beşiktaş ise, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 10 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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