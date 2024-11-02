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Kayserispor ve Adana Demirspor'un Maçı 0-0 Eşitlikle Sona Erdi

Kayserispor ve Adana Demirspor'un Maçı 0-0 Eşitlikle Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

14. dakikada Cardoso'nun sol taraftan ortasında ön direkte Nazon topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

27. dakikada Yusuf'un sol kanattan verdiği pasla topla buluşan Ali Yavuz'un uzak direğe vuruşunda kaleci Bilal son anda topu kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Cardoso'nun ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Attamah, Jeanvier, Carole, Gökhan, Kartal, Bourabia, Hasan Ali, Mane, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Ackah, Baran, Eray, Boa Morte, Bahoken, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Fougeu, Tayfun, Ali Yavuz, Yusuf Barası

Yedekler: Murat, Florent, Burhan, Jovan, Nabil, Osman, Motez, Ahmet, Yusuf Sarı, Abat

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sarı kartlar: Kayra, Attamah (Kayserispor), Abdulsamet (Adana Demirspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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