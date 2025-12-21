Kayserispor 4 maçtır yenilmiyor

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ; son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Kayserispor ; bu süreçte aldığı sonuçlarla hem puan hanesini artırdı hem de ligde kalma yolunda moral buldu. Teknik heyet ve futbolcular, yakalanan bu yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken, camiada da umutlar yeniden yeşerdi. Kayserispor, sahasında oynadığı ve 3-0 kaybettiği Gaziantepspor maçı sonrası çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik elde ederek 6 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, 4 maçlık serüvende Rizespor'u 1-0 mağlup ederken Eyüpspor ile 1-1, Alanyaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. - KAYSERİ