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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu

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Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Bosna-Hersek kökenli Hırvat çalıştırıcı Sergej Jakirovic'i getirdi. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Jakirovic, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı. 48 yaşındaki teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 9*2 kaybettikten sonra görevden alınmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bosna Hersek kökenli Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic'i takımın başına getirdi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirovic; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

BAYERN'E 9-2 KAYBEDİNCE GÖNDERİLMİŞTİ

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmıştı. Dinamo, Jakirovic yönetiminde çıktığı 60 maçın 41'inden galip ayrılmıştı. Ayrıca bu maçların 10'unda berabere kalınmış ve 9'unda mağlubiyet alınmıştı.

KAYSERİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, topladığı 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alıyor.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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