Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Recep Uçar'ın ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar'ın teknik direktörlük dönemi başladı. Uçar'ın ekibinde 6 isim yer alacak, bunlar arasında antrenörler ve atletik performans antrenörü de bulunuyor.