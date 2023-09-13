Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Recep Uçar'ın ekibi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar'ın teknik direktörlük dönemi başladı. Uçar'ın ekibinde 6 isim yer alacak, bunlar arasında antrenörler ve atletik performans antrenörü de bulunuyor.
Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Recep Uçar'ın ekibi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 48 yaşındaki teknik adamın ekibinde 6 isim var. Recep Uçar'ın ekibinde 5 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün atletik performans antrenörü Erdi Aslan Recep Uçar'ın ekibi arasında yer alacak.
Recep Uçar'ın ekibinde şu isimler yer aldı:
Fevzi korkmaz - 1. Yardımcı antrenör
Mesut Kır -Yardımcı antrenör
Can Kaplanoğlu-Kondisyoner
Erdi Aslan - Atletik Performans
Behram Zülaloğlu- Kaleci antrenörü
Oğuzhan Arslan- Analiz - KAYSERİ