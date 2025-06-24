Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Gisdol, 8 Yardımcı ile Sezona Başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol; yeni sezonda sarı kırmızılı takımda 2'si yabancı olmak üzere 8 yardımcı ile çalışacak.

Teknik Direktör Markus Gisdol, yeni sezonda 8 yardımcı antrenör ile Kayserispor'u başarıya taşımaya çalışacak. Sarı kırmızılı takım ile 2 yıllık sözleşme yapan Alman teknik direktör 2'si yabancı olmak üzere 8 yardımcı ile başarı için çaba sarf edecek. Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol'e yeni sezonda Guido Kandziora, Mustafa Ünal, Jakob Braun, Bora Sevim, Hamit Sayıcı, Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve Kemal Dulda yardımcılık yapacak. Kayserispor'da yardımcı antrenörlerin görevleri şu şekilde;

Guido Kandziora - Yardımcı Antrenör

Mustafa Ünal - Yardımcı Antrenör

Jakob Braun - Analist Sorumlusu

Bora Sevim - Kaleci Antrenörü ve Sorumlusu

Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü

Murat Yüksel - Atletik Performans Sorumlusu

Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü

Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör & Oyuncu ve Maç İzleme - KAYSERİ