Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi
Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe'yi Kayseri'ye getirdi. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Moe, 1,5 yıllık sözleşmeyi imzalayarak antrenmanlara başlayacak.

Kayserispor'un Norveçli yeni teknik direktörü Erling Moe, Kayseri'ye geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor prensip anlaşmasına vardığı Erling Moe'yi Kayseri'ye getirdi. Erling Moe'yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı'nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe'ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.

Teknik Direktör Erling Moe, yarın 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
