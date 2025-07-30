Kayserispor'un Yeni Sezon Store'u Açılıyor!
Kayserispor taraftarları için büyük bir heyecan var. KS Store, 2 Ağustos Cumartesi günü yeni sezon ürünleriyle kapılarını açıyor. Yeni takımlar ve ürünler taraftarlarla buluşacak.
Kayserispor taraftarının sabırsızlıkla beklediği Store, kapılarını açıyor. Yeni sezon ürünleri, Cumartesi günü satışa sunulacak.
Kayserispor taraftarının merakla beklediği KS Store, 2 Ağustos Cumartesi günü kapılarını açıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda yeni yüzü ile taraftarlarla buluşacak olan storeda yeni sezon formaları, eşofman takımları ve t-shirtleri satışa sunulacak.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, uzun süren hazırlıkların sonuna gelindiğini ve 2 Ağustos Cumartesi günü yeni sezon ürünlerinin taraftarın beğenisine sunulacağını söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor