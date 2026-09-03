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Benhur Keser: Bu aile ortamının bozulmasına inat dik duracağız

Benhur Keser: Bu aile ortamının bozulmasına inat dik duracağız
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Metro Holding Kayserispor'un oyuncusu Benhur Keser, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada takım olarak mükemmel bir aile olduklarını belirterek, puan kaybı yaşamalarını bekleyenlere ve kötü gitmelerini isteyenlere inat dik duracaklarını, lig uzun olduğu için yapıcı eleştirilerle daha iyi olacaklarını ve birlikte güçlü olduklarını vurguladı.

METRO Holding Kayserispor'un tecrübeli kanat oyuncusu Benhur Keser, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk. Hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın tecrübeli sağ kanat oyuncusu Benhur Keser sanal medya hesabından bir paylaşım yaparak, birlik-beraberlik vurgusu yaptı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Keser, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk. Hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız. Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Lig uzun. İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Hem bizler adına, hem arma adına, hem de siz taraftarlarımız adına. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayın. Unutturmayın. Yol uzun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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