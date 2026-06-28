Haberler

Stat isim sponsorluğu sona erdi

Stat isim sponsorluğu sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadın ismi, sponsorluk sözleşmesinin sona ermesiyle yeniden Kadir Has Stadı oldu. Kulüp yeni sponsorluk için çalışmalara başladı.

Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadın ismi değişti.

Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadın ismi Kadir Has Stadı ismine döndü. Ekim 2022 tarihinde yapılan 3 yıllık sözleşme neticesinde sponsorun ismini alan stadın dış yüzündeki isimler silindi. Kayserispor ile özel firma arasındaki sözleşmenin sona ermesini ardından isim tabelaları söküldü.

Sarı kırmızılı kulübün önümüzdeki günlerde stat ismi için yeni bir sponsorluk anlaşması yapmayı planladığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı başlıyor! İşte günün zorlu programı

Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı başlıyor! İşte günün zorlu programı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Tıp öğrencisinin yurt odasında sır ölümü! O ihtimal üzerinde duruluyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...