Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 2. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken Mame Thiam 1 gol daha attı. Ligde geride kalan 3 maç sonunda 5 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam son oynanan 2 maçta 2 gol attı. Bu sezon ilk golünü 2. haftada İstanbulspor'a atan Mame Baba Thiam, 3. haftada Samsunspor'u da boş geçmedi. Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, Bobo ve Ariza Makukula'yı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.